Autonomia: Calderoli, 'la vuole un italiano su due, convincerò che serve a tutti'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "Secondo un sondaggio YouTrend la l’autonomia differenziata è la riforma istituzionale più apprezzata dai cittadini: un italiano su due, il 50%, è convinto che l’autonomia differenziata sia una riforma utile, uno su sei, il 17%, non ha ancora una opinione a riguardo, solo uno su tre, il 33%, si ritiene contrario. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da YouTrend sulle cinque possibili riforme istituzionali al centro dell’agenda politica e del dibattito attuale: nessuna delle altre quattro raggiunge il 50% di consensi". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e l'Autonomia, Roberto Calderoli.

"Un dato interessante, che mi spingerà -annuncia- a girare per l’Italia, in ogni Regione, per spiegare ai cittadini l’importanza di questa riforma che porterà vantaggi per tutti, con più servizi erogati, più qualità e meno costi e sprechi. Voglio provare a convincere quel 17% di indecisi e poi anche quel 33% di contrari: perché l’autonomia è una riforma che serve a tutti".