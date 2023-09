Autonomia: Calderoli, 'orgoglioso, non è stata passeggiata ma non accetto insulti'

Autonomia: Calderoli, 'orgoglioso, non è stata passeggiata ma non...

Autonomia: Calderoli, 'orgoglioso, non è stata passeggiata ma non...

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – "Sapevo che non era una passeggiata, sono passati 22 anni, 7 legislature e 14 ministri e nessuno è riuscito a cavare un ragno dal buco" sull'autonomia. "Sono soddisfatto di aver raggiunto un accordo con la maggioranza che è assolutamente convinta, nessuno si è mai tirato indietro. Non pensavo che mi avrebbero fatto un monumento, però non accetto di venire costantemente insultato". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che, dal palco di Pontida, si dice orgoglioso di aver realizzato "anche il sogno di mio nonno".