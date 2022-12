Autonomia: Carfagna-Gelmini, 'governo finanzi in manovra Lep diritto allo studio'

Autonomia: Carfagna-Gelmini, 'governo finanzi in manovra Lep diritto all...

(Adnkronos) – "Sui Lep il governo fa quello che non serve e non fa quello che serve. Così dopo l’istituzione della cabina di regia, un emendamento governativo alla legge di bilancio prevede anche l'istituzione della segreteria tecnica della cabina di regia. Non un euro invece per i Lep, che senza coperture sono destinati a rimanere scatole vuote, inutili per rimuovere i divari”. Così Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, presidente e portavoce di Azione.

“Si finanzi almeno il Lep per garantire il diritto allo studio universitario a tutti i ragazzi – indipendentemente da dove sono nati, da dove vivono e da dove studiano – già definito dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard del Mef. Su questo abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio, ci aspettiamo che venga approvato".

"Si tratta di superare quegli inaccettabili divari che anche sul diritto allo studio – ad esempio l’erogazione delle borse di studio – ancora esistono non solo tra Nord a Sud, ma all'interno delle stesse regioni.

Sono queste le priorità, non la cabina di regia, la segreteria tecnica della cabina di regia o il Pos, e su queste – concludono Carfagna e Gelmini – attendiamo un segnale chiaro dal governo: finanzi il Lep per il diritto allo studio universitario”.