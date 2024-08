Autonomia: Ciriani, 'legge consente fin da subito avvio negoziati con Regioni'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - In merito alle preoccupazioni "per eventuali rallentamenti dei negoziati relativi a materie e ambiti di materie diversi da quelli riferibili ai Lep", per questi ultimi, "come noto, le legge di attuazione consente l'avvio fin da subito dei negoziati con ...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – In merito alle preoccupazioni "per eventuali rallentamenti dei negoziati relativi a materie e ambiti di materie diversi da quelli riferibili ai Lep", per questi ultimi, "come noto, le legge di attuazione consente l'avvio fin da subito dei negoziati con le Regioni. E' lungo questa strada, appena segnata dal legislatore, che il governo intende procedere". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo a un'interrogazione sull'autonomia differenziata nel corso del question time alla Camera.