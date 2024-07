Autonomia: Conte, 'firme volano oltre 300mila, cittadini non vogliono Italia frammentata'

Autonomia: Conte, 'firme volano oltre 300mila, cittadini non vogliono It...

Autonomia: Conte, 'firme volano oltre 300mila, cittadini non vogliono It...

Roma, 30 lug (Adnkronos) - "Stiamo volando con le firme per il referendum contro l’autonomia differenziata: superate le 300 mila sottoscrizioni in pochissimi giorni. I cittadini non vogliono un’Italia frammentata, svilita, impoverita. Continuiamo così!". Lo scrive sui so...