Autonomia: De Cristofaro (Avs), 'tra Lega e Fdi scambio tra riforma Calderoli e premierato'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Oggi in Aula è emerso chiaro e tondo che tra la Lega e Fratelli d’Italia c’è un patto, uno scambio tra autonomia differenziata e premierato. L’odg presentato dai capigruppo di maggioranza mette nero su bianco il patto: FdI ha dubbi sull’autonomia e la Lega sul premierato e allora via allo scambio. A te la divisione dell’Italia e a me il voto o l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Due rilevantissime questioni per il Paese vengono trattate neanche fossimo al mercato delle vacche. La discussione di oggi almeno ha il pregio di squarciare il velo dell’ipocrisia della maggioranza". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.