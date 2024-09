Autonomia, De Luca: "Basta con narrazione del Sud degli straccioni"

Roma, 17 set. (askanews) - "Noi siamo per l'autonomia piena e anche più spinta, non difendiamo lo status quo. Noi però indichiamo come obiettivo non la rottura dell'Italia, ma la linea della Regione Campania è burocrazia zero. Poi obbiamo fare un'operazione verità: perché ogni volta che si par...

Roma, 17 set. (askanews) – “Noi siamo per l’autonomia piena e anche più spinta, non difendiamo lo status quo. Noi però indichiamo come obiettivo non la rottura dell’Italia, ma la linea della Regione Campania è burocrazia zero. Poi obbiamo fare un’operazione verità: perché ogni volta che si parla di autonomia comincia questa narrazione sul Sud degli straccioni, degli spreconi… Allora io difendo il Sud dell’efficienza, del rigore amministrativo. Noi, Regione Campania, siamo pronti a fare la sfida dell’efficienza nei confronti di tutti e presenteremo una proposta di legge al Parlamento nazionale molto semplice: che preveda che ci siano per la sanità le stesse risorse uguali per ogni cittadino italiano, dal Piemonte alla Sicilia, e che ci siano gli stessi medici e infermieri ogni 1.000 abitanti, dal Piemonte alla Sicilia, siamo d’accordo? La vogliamo fare la sfida dell’efficienza? Bene, noi siamo pronti”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in un punto stampa fuori Palazzo Chigi dopo la firma dell’accordo di sviluppo e coesione con il governo.