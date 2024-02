Autonomia, De Luca: calpesta Sud, Meloni chieda scusa su fondi Fsc

Roma, 16 feb. (askanews) – “L’autonomia calpesta e offende il Sud. Meloni deve chiedere scusa perché questi fondi erano destinati in primo luogo al Sud, e gli accordi di coesione andavano fatti innanzitutto con le regioni del Sud invece che con tutte le regioni del Nord”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, arrivando alla manifestazione a Roma contro l’autonomia differenziata e per chiedere lo sblocco dei Fondi di sviluppo e coesione.

“Se pensa che la dignità del Sud sia in vendita si sbaglia, la manifestazione di oggi serve a ricordare a Giorgia Meloni e a tutti che la dignità del Sud non è in vendita. Quindi chieda scusa perché sta bloccando risorse essenziali per creare lavoro, e poi ne parliamo”, ha aggiunto.