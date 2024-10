Autonomia: domani Schlein, Bonelli e Boschi ad assemblea comitato promotore

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Domani Elly Schlein, Maria Elena Boschi e Angelo Bonelli parteciperanno all'assemblea del comitato promotore del referendum sull'autonomia a Roma, appuntamento alle 10 al Centro congressi Frentani. Per Avs, oltre a Bonelli, ci sarà il senatore Peppe De Cri...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Domani Elly Schlein, Maria Elena Boschi e Angelo Bonelli parteciperanno all'assemblea del comitato promotore del referendum sull'autonomia a Roma, appuntamento alle 10 al Centro congressi Frentani. Per Avs, oltre a Bonelli, ci sarà il senatore Peppe De Cristofaro. Mentre Riccardo Magi al 90%, si fa sapere, non riuscirà a partecipare all'iniziativa. Non confermata, al momento, la presenza di Giuseppe Conte.