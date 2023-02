Autonomia: Fiori (Idea Popolare), 'unita a presidenzialismo apre a rischi di populismo'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Dopo la riforma delle autonomie, che rischia di spezzare l’unità della Nazione, la riforma presidenzialistica può costituire un altro passaggio per la trasformazione della nozione di popolo e di sovranità popolare". Lo scrive Publio F...

Roma, 3 feb.

(Adnkronos) – “Dopo la riforma delle autonomie, che rischia di spezzare l’unità della Nazione, la riforma presidenzialistica può costituire un altro passaggio per la trasformazione della nozione di popolo e di sovranità popolare". Lo scrive Publio Fiori sull’Idea Popolare di questa settimana (il periodico di Don Sturzo a sostegno del popolarismo e recentemente riedito da un gruppo di cattolici impegnati in politica).

"L’art. 1 della Costituzione dispone che la sovranità popolare appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, quindi secondo procedure scandite da precisi passaggi istituzionali, politici sociali e territoriali.

La nostra democrazia si nutre di detti passaggi che garantiscono il rispetto dell’unità dello Stato e con una concezione di ‘popolo’ inteso non come una indistinta nebulosa elettorale ma come soggetto con una precisa identità storica ed etica".

"Conseguenzialmente la sovranità popolare si fonda su procedure che non si affidano né alla disarticolazione dello Stato (con le conseguenti ingiustizie territoriali), né alle suggestioni di liderismi senza limiti, ma si realizza attraverso quelle mediazioni istituzionali, politiche, sociali e autonomistiche nei limiti previsti dalle Costituzioni che, a differenza della visione populista, si pongono come struttura ‘poliarchica’, come rete multiforme che media e assorbe le distinzioni e costruisce il consenso democratico.

Pertanto la proposta di dette riforme è problematica e va analizzata con approfonditi confronti e dibattiti per evitare un 'vulnus' alla qualità della nostra democrazia. Per questo Idea Popolare organizzerà a fine febbraio un confronto aperto a tutte le forze politiche”.