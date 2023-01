Autonomia: Fontana, 'da Meloni parole chiare, penso arriverà nel 2023'

Milano, 18 gen.

(Adnkronos) – Sull’autonomia “finalmente c’è una coesione all’interno della coalizione di maggioranza e sabato pomeriggio la presidente Meloni, alla fine della kermesse di Fratelli d’Italia, ha avuto parole molto chiare e nette e ha detto che l’autonomia è considerata una delle riforme imprescindibili. Meloni si è resa conto che questa riforma guarda al futuro e riguarda l'efficienza degli enti locali e dei servizi ai cittadini”. Lo ha detto il presidente e candidato per il centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione del suo programma elettorale.

Per questo il governatore, a chi a margine gli chiedeva delle previsioni su quando la riforma possa essere approvata, ha risposto: “Penso che possa arrivare nel 2023".

“Oltre tutto – ha aggiunto Fontana – il ministro Calderoli sta facendo un pressing presso i governatori del sud per spiegare come la riforma sia utile anche per loro”.