Autonomia: Fratoianni, 'Governo evoca Garibaldi e spacca l'Italia'

(Adnkronos) – "Capisco che ora che sono al Governo a destra hanno bisogno di trovare qualche altro personaggio per il loro Pantheon che non sia imbarazzante dato che sappiamo bene chi hanno avuto finora come punti di riferimento. Tuttavia dopo la scivolata dantesca, ci vuole davvero molto coraggio da parte della presidente del consiglio Meloni ad evocare Garibaldi. Non è forse il suo Governo che intende spaccare l’Italia, alla faccia di Garibaldi, con la vergogna del progetto di Calderoli?” Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.