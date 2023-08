Autonomia: Germanà (Lega), 'minacce non fermeranno riforma attesa al Sud'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Siamo vicini al ministro Calderoli per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima. Le minacce non fermeranno il lavoro del governo per concretizzare una riforma tanto attesa dai cittadini del Sud che, in attuazione della nostra Costituzione, darà...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Siamo vicini al ministro Calderoli per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima. Le minacce non fermeranno il lavoro del governo per concretizzare una riforma tanto attesa dai cittadini del Sud che, in attuazione della nostra Costituzione, darà vita a un’Italia moderna, superando la visione anacronistica di un Paese a due velocità. È importante l’impegno da parte dell’esecutivo e della Lega nelle politiche per lo sviluppo del Sud. Certi messaggi, pericolosi e dettati dall’ignoranza, non rappresentano la mentalità del Meridione e la politica dovrebbe condannarli all’unanimità". Così in una nota il senatore Nino Germanà, vicecapogruppo della Lega a palazzo Madama.