Autonomia: Giorgis (Pd), 'maggioranza conferma suggestioni secessioniste'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La maggioranza ha dimostrato di non voler sgombrare il campo da qualsiasi suggestione secessionista, da qualsiasi tentazione di dividere il Paese e di escludere alcuni territori dall’accesso a beni e servizi essenziali. Occorreva, invece, rassicurare Il mondo delle imprese, audito in Commissione, ha chiesto chiarezza, ricordando che le disuguaglianze e l’arretratezza strutturale e la povertà di alcune Regioni costituiscono un freno e una zavorra per l’intera economia e per le stesse Regioni più ricche e dinamiche. A tutto questo la maggioranza risponde andando in direzione contraria”. Lo ha dichiarato in aula in senatore Andrea Giorgis, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, in dichiarazione di voto sulla mozione sull'autonomia differenziata.