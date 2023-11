Autonomia: Martella (Pd), 'ancora forzature, obiettivo è scambio con premierato'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “Questa mattina come opposizioni, in commissione bicamerale per le questioni regionali, non abbiamo partecipato al voto sul parere al ddl sull’Autonomia differenziata". Così il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd del Veneto."D...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Questa mattina come opposizioni, in commissione bicamerale per le questioni regionali, non abbiamo partecipato al voto sul parere al ddl sull’Autonomia differenziata". Così il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd del Veneto.

"Di fronte all’ennesima forzatura della maggioranza abbiamo deciso di non partecipare ai lavori di una commissione ormai ostaggio del ministro Calderoli che ha fretta di arrivare al voto sul provvedimento in Senato. Perché è evidente ormai, è notizia di questa mattina, che sarà a Palazzo a Madama che si svolgerà lo scambio, in maggioranza, tra voto sul Premierato, caro a Giorgia Meloni, e voto sull’Autonomia, caro a Calderoli e alla Lega. Contro questo baratto lavoreremo in Senato con tutte le nostre forze”.