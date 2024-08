Autonomia: Martella (Pd), 'da Lega reazione scomposta a Cei'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “C'è uno strano nervosismo e una scomposta reazione da parte della Lega nei confronti della Cei. Siamo francamente sorpresi dagli sguaiati attacchi portati da Salvini e Zaia contro i vescovi rei di aver espresso una legittima critica nei confronti di una riforma, quella dell’autonomia differenziata, insostenibile dal punto di vista giuridico e finanziario e che non serve al Paese". Così il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd del Veneto.

"Il principio della autonomia è qualcosa di serio, se realizzato in modo equilibrato e responsabile e se, dalla Cei alle associazioni imprenditoriali, vengono espresse delle critiche questo non avviene certo sulla base del ‘passaparola’ ma del merito di un provvedimento ideologico e pericoloso usato come merce di scambio con il premierato nel rapporto di forza all'interno della coalizione di governo. Il nervosismo e la mancanza di argomenti fa evidentemente dimenticare anche quel minimo di galateo istituzionale e dimostra tutta tutta l’incoerenza propria della Lega nonostante i rosari ostentati o i pro vita nei consultori”.