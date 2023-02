Autonomia, Meloni: fiera del primo ok, servono riforme serie

Roma, 7 feb. (askanews) – “Servono riforme serie e noi abbiamo cominciato a farle. Sono fiera che abbiamo già approvato la cornice dell’autonomia differenziata che è un’altra norma fatta sul principio del merito. Attenzione: il principio dell’autonomia differenziata non è tolgo a qualcuno per dare a qualcun altro. Il principio è ‘se tu fai bene il tuo lavoro, gestisci bene le tue risorse, allora io prenderò in considerazione l’ipotesi di farti gestire altri materie’.

Quindi dipende da quello che tu sai fare. Lo voglio dire a quei governatori che oggi si lamentano e poi scopri che non hanno speso il 70% dei fondi europei che avevano a disposizione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante l’evento a Milano con tutti i leader del centrodestra a sostegno di Attilio Fontana come presidente della Regione Lombardia.