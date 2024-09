Autonomia: Napoli, 'stop da Fdi e Fi, legge finirà nel freezer'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Non è solo il mancato finanziamento dei Lep, contro cui avevano sollevato critiche i governatori del centro destra. Contro le legge sull’autonomia differenziata Forza Italia e Fratelli d’Italia passano dai dubbi alle critiche aperte su una materia come il commercio estero che il ministro Calderoli vorrebbe assegnare alle Regioni". Così Osvaldo Napoli di Azione.

"Mettere in competizione le Regioni sull’’export, si tratti dei mobili o dell’olio o dei vini, è un’autentica sciocchezza. Le critiche di Tajani e del suo vice Cirielli confermano che la legge sull’autonomia approvata in tutta fretta prima del voto europeo nient’altro era se non la bandierina pretesa dalla Lega per mostrarla agli elettori. L’impressione è che lo stesso accadrà sul premierato. Tempo al tempo è si vedrà che le riforme agitate come altrettanti trofei dal centrodestra erano un castello di sabbia per allettare gli elettori".