Autonomia: Ostellari (Lega), 'Stefani garanzia per chi crede nel futuro&...

Autonomia: Ostellari (Lega), 'Stefani garanzia per chi crede nel futuro&...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "L'autonomia non è un’opzione, ma un obiettivo irrinunciabile, che fa bene al Veneto e al resto del Paese. La nomina del segretario della Liga Veneta, Alberto Stefani, a presidente della commissione bicamerale per l’attuazione del Federalismo &...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "L'autonomia non è un’opzione, ma un obiettivo irrinunciabile, che fa bene al Veneto e al resto del Paese. La nomina del segretario della Liga Veneta, Alberto Stefani, a presidente della commissione bicamerale per l’attuazione del Federalismo è un segnale positivo e di particolare attenzione alla nostra Regione. Complimenti e buon lavoro ad Alberto, il suo impegno è una garanzia per chi crede nel futuro e nel merito". Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore della Lega, Andrea Ostellari.