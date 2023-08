Autonomia: Paita (Iv), 'ddl Calderoli non funziona, lo dice la commissione Bilancio'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata non funziona. E il parere della commissione Bilancio del Senato non fa che confermare quanto già sosteniamo da tempo e anche altri organismi hanno sottolineato: non si possono fare previsioni certe sull&rsquo...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata non funziona. E il parere della commissione Bilancio del Senato non fa che confermare quanto già sosteniamo da tempo e anche altri organismi hanno sottolineato: non si possono fare previsioni certe sull’impatto del regionalismo differenziato sulla tenuta economica e finanziaria del Paese, che quindi ci espone a incertezze e rischi gravissimi". Lo dice la coordinatrice nazionale di Italia Viva e senatrice di Azione-Italia Viva, Raffaella Paita.

"Il problema principale sono sempre i Lep, i livelli essenziali di prestazioni. Per assicurarli, e questa è precondizione irrinunciabile, lo stato finirà per spendere di più, alla faccia dei risparmi di cui parla il ministro Calderoli. La commissione, inoltre – prosegue Paita -, ammette che non è possibile prevedere quali conseguenze potrà avere l’autonomia su alcuni ambiti nei quali, invece, secondo noi, la competenza dovrebbe restare allo Stato a meno di non verificare attentamente gli effetti di una loro regionalizzazione, come le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale". "Una sostanziale bocciatura, che dovrebbe indurre il governo e la premier Meloni a un'attenta riflessione, prima di seguire la Lega su questa strada", conclude la senatrice.