Autonomia: Pd chiede audizione Cassese in bicamerale

Autonomia: Pd chiede audizione Cassese in bicamerale

Roma, 24 set (Adnkronos) - Anche i componenti democratici della commissione bicamerale per le questioni regionali hanno chiesto l’audizione del presidente del Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il professor Sabino Cassese. "Non accetteremo che un...