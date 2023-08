Autonomia: Pd, 'solidarietà a Calderoli'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Il confronto politico, anche il più aspro, non deve mai trascendere in linguaggio o in atteggiamenti violenti. Per questo riteniamo inaccettabili le minacce ricevute da Roberto Calderoli a cui va la solidarietà di tutte le senatrici e di tutti i senato...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Il confronto politico, anche il più aspro, non deve mai trascendere in linguaggio o in atteggiamenti violenti. Per questo riteniamo inaccettabili le minacce ricevute da Roberto Calderoli a cui va la solidarietà di tutte le senatrici e di tutti i senatori del Pd". Così in una nota il gruppo del Partito democratico al Senato.