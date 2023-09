Autonomia: Pd, 'urgente convocare commissione parlamentare per questioni regionali'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Come gruppo Pd abbiamo chiesto al presidente della commissione parlamentare per le Questioni regionali, Francesco Silvestro, di convocare con urgenza una nuova seduta della commissione. L’avanzato stato dell’esame al Senato del disegno di legge sull’Autonomia differenziata e il ritardo con cui è stata costituita la commissione stessa, richiedono un avvio imminente dei lavori, considerando le rilevanti implicazioni politiche e istituzionali della riforma. Per questo motivo sollecitiamo il presidente a intraprendere ogni iniziativa utile per predisporre subito anche un ciclo di audizioni, con particolare priorità per l’audizione del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Calderoli e del presidente del Comitato per la definizione dei livelli essenziali di prestazione, Sabino Cassese. Non consentiremo ulteriori fughe in avanti sull'Autonomia differenziata senza che sia assicurato il pieno ed effettivo preliminare coinvolgimento della commissione". Così in una nota i componenti dem in commissione.