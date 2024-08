Autonomia: Renzi, 'referendum no autogol ma straordinaria opportunità di fare politica'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Prima di staccare definitivamente per le ferie ricordatevi per favore l’appuntamento di giovedì mattina – 8 agosto – quando sfideremo il caldo in tante piazze d’Italia per insistere sulla raccolta firme per il referendum contro l'A...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Prima di staccare definitivamente per le ferie ricordatevi per favore l’appuntamento di giovedì mattina – 8 agosto – quando sfideremo il caldo in tante piazze d’Italia per insistere sulla raccolta firme per il referendum contro l'Autonomia. Io sarò al banchino di Largo di Torre Argentina a Roma alle 10.30". Così Matteo Renzi nella enews.

"Un mese fa ci hanno presi per matti quando siamo stati tra i primi a lanciare un referendum contro la legge di Salvini e Calderoli. Ora il numero di firme che sono state raccolte dimostra che l’argomento è molto più sentito di quello che si pensasse. Dicevano che il referendum fosse un autogol: è una straordinaria opportunità per fare politica. L’8 agosto chiedo a tutti i dirigenti territoriali di Italia Viva allora di andare in mezzo alla gente a raccogliere altre firme: la sfida di raggiungere il quorum non è impossibile. Ma per farlo occorre far passare il messaggio di come questa autonomia aumenta le diseguaglianze al sud e peggiora la burocrazia al nord. E serve un lavoro capillare sul territorio, facciamolo insieme".