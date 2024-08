Autonomia: Renzi, 'referendum primo break point per sfiduciare Meloni'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Questa legge complica la vita delle aziende al nord con più burocrazia e riduce gli spazi di uguaglianza dei cittadini al sud soprattutto sulla sanità" e "può essere cancellata perché il referendum che si terrà nell'aprile/maggio 2025 è la prima occasione per dare un segnale chiaro di sfiducia al governo Meloni da parte dei cittadini". Così Matteo Renzi in un punto stampa a margine di un'iniziativa a Roma per la raccolta firme del referendum contro l'autonomia differenziata.

"Tennisticamente, perché poi siamo tutti tennisti – scherza il leader di Iv – è il primo break point che viene messo in campo in una nella partita tra la Meloni e l'opposizione. Quindi noi firmiamo anche se già sono state raggiunte le cinquecentomila firme, perché crea il tessuto su cui si farà la grande battaglia per arrivare al quorum. Io sono convinto che questo quorum sia possibile".