Autonomia: Ruotolo (Pd), 'firme salgono a oltre 146mila, Campania in prima linea'

Roma, 28 lug (Adnkronos) – "L’Italia è una e indivisibile come dice la nostra Costituzione. La raccolta delle firme per il referendum contro l’autonomia differenziata è partita alla grande. Migliaia di firme ai banchetti organizzati dovunque". Lo dice Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della segreteria Pd.

"Ma la novità assoluta è che in meno di due giorni oltre 146 mila persone hanno firmato per la prima volta on line sulla piattaforma istituzionale. La Campania è la regione che guida questa campagna referendaria. La gente ha capito che il disegno leghista è di dividere il Paese in due: da una parte i ricchi e dall’altra parte i poveri. Noi vogliamo garantire invece i diritti per tutti e non solo per chi nasce al Nord. Senza un Mezzogiorno competitivo l’Italia non ha futuro” , aggiunge.

