Autonomia: Sarracino, 'grave se manina fa sparire documento ufficio bilancio'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Il servizio bilancio della Senato prima certifica che il disegno di legge Calderoli spacca l'Italia aumentando divari e diseguaglianze, poi si parla di errore nella pubblicazione, quando invece da una lettura del documento, poi ritirato, a nostro giudizio non viene rilevato nulla di sbagliato". Così il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

"Dall'analisi degli articoli, infatti, e' emerso con chiarezza che ad essere penalizzate sarebbero ancora una volta le regioni del Mezzogiorno. In particolare per le popolazioni di questo territorio vi sarebbe una ulteriore penalizzazione rispetto a quelle già ampiamente note. Si tratta inoltre di una riforma antistorica, che pregiudica la coesione territoriale a cui invece si ispira il Pnrr. Sarebbe grave se una manina avesse sollecitato il ritiro di un documento di un organo dello Stato. E sarebbe ancora peggio se fosse partito un processo di normalizzazione delle strutture tecniche, che come è noto svolgono con grande professionalità e imparzialità il loro lavoro. Ad ogni modo, anche per queste ragioni, il Pd sarà ancora più determinato nel fare opposizione al disegno di legge Calderoli".