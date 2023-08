Autonomia: Sarracino (Pd), 'a rischio conti pubblici anche per i saggi di Calderoli'

Autonomia: Sarracino (Pd), 'a rischio conti pubblici anche per i saggi d...

Autonomia: Sarracino (Pd), 'a rischio conti pubblici anche per i saggi d...

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "La documentazione fornita e firmata dal sottogruppo del Clep chiamato a occuparsi del coordinamento della finanza pubblica rappresenta l'ennesima prova che il progetto di autonomia differenziata voluto dalla destra è totalmente sbagliato, antistorico, in...

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "La documentazione fornita e firmata dal sottogruppo del Clep chiamato a occuparsi del coordinamento della finanza pubblica rappresenta l'ennesima prova che il progetto di autonomia differenziata voluto dalla destra è totalmente sbagliato, antistorico, iniquo e mette a rischio la tenuta dei conti pubblici. Siamo dinanzi a un documento tecnico, elaborato da una commissione voluta dallo stesso ministro Calderoli, che dovrebbe indurre il governo a fermarsi e riflettere. Si fa ormai fatica a tenere conto dei giudizi e dei pareri negativi emersi in questi mesi rispetto a questo disegno di legge, da importanti organismi terzi dello Stato, senza contare quelli espressi dai sindacati, fino alla conferenza episcopale. Purtroppo però ci troviamo dinanzi a un governo che conferma con le sue scelte politiche di essere contro il Mezzogiorno, specie se pensiamo a quanto si sta verificando con il Pnrr o alla sua contrarietà a misure importanti come quella del salario minimo, il tutto nel conformismo delle classi dirigenti della destra meridionale. Per questo tra le battaglie prioritarie e identitarie del Pd, c'è proprio quella a difesa della coesione e dell'unità nazionale". Così il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.