Autonomia, Schlein: "Mai vista patriota che spacca in due l'Italia"

Roma, 19 feb. (askanews) – “Gli apprendisti stregoni della destra stanno miscelando molto pericolosamente due riforme sgangherate che rischiano di far saltare il Paese. Continueremo a contrastare con grande fermezza la proposta del premierato” che è “un gran pasticcio” e ha un “impianto pericoloso e caotico”. Così Elly Schlein, parlando alla direzione del Pd.

“Non è il modello del capo solo al comando, l’abbiamo già visto in questo Paese e non vogliamo proprio tornare indietro”, ha osservato.

“Ma sia chiaro, finché c’è l’elezione diretta del presidente del consiglio in quella riforma noi faremo un muro che abbiamo concretizzato con più di mille emendamenti per contrastarla”, ha aggiunto.

“E ci opporremo con la stessa fermezza alla “pessima riforma dell’autonomia differenziata. Non si è mai vista una patriota che spacca l’Italia. I veri patrioti sono i partigiani che hanno fatto la resistenza per sancire in costituzione i principi di unità nazionale che oggi vengono messi a rischio”, ha detto Schlein.