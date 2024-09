Autonomia: Schlein, 'oltre 1 mln firme, Paese non si rassegna a politiche sbagliate Meloni'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Noi siamo estremamente felici per le raccolte firme di questi giorni. Stiamo per consegnare quelle contro l'autonomia, abbiamo superato il milione, c'è stata una forte risposta popolare. E siamo felici che anche il referendum sulla cittadinanza abbi...

Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Noi siamo estremamente felici per le raccolte firme di questi giorni. Stiamo per consegnare quelle contro l'autonomia, abbiamo superato il milione, c'è stata una forte risposta popolare. E siamo felici che anche il referendum sulla cittadinanza abbia raggiunto in pochi giorni il traguardo della 500mila firme". Così Elly Schlein alla manifestazione contro il ddl Sicurezza.

"Stiamo continuando a raccogliere firme anche per il salario minimo. La piattaforma digitale per cui ci siamo battuti sia uno strumento in più, quando non salta per troppi accessi, soprattutto per la partecipazione delle nuove generazioni che hanno dato un contributo fondamentale inq questi giorni. E' un segnale di vivacità del Paese che non si rassegna alle politiche sbagliate di Giorgia Meloni. Ci daremo da fare per tutte queste battaglie e portare il Paese al voto".