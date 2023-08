Autonomia: Siracusano (Fi), 'solidarietà a Calderoli, no a mezzi meschini per intimidire'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Sincera solidarietà al ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, destinatario di una lettera con gravissime minacce di morte e con richiami espliciti alla mafia. Chi utilizza questi mezzi subdoli e meschini per intimidire l’av...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Sincera solidarietà al ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, destinatario di una lettera con gravissime minacce di morte e con richiami espliciti alla mafia. Chi utilizza questi mezzi subdoli e meschini per intimidire l’avversario politico si pone automaticamente fuori dal normale dibattito democratico. Calderoli vada avanti con il suo lavoro per il Paese. Sarà come sempre il Parlamento il luogo del confronto e della conseguente costruzione dei processi legislativi". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.