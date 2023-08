Autonomia: Speranzon (Fdi), 'ottima notizia istituzione commissione bicamerale'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Ottima notizia la costituzione della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo. Un organismo strategico che finalmente, con Giorgia Meloni premier, dopo tanti anni di governi inconcludenti ai quali meritoriamente non abbiamo partecipato, riuscir&ag...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Ottima notizia la costituzione della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo. Un organismo strategico che finalmente, con Giorgia Meloni premier, dopo tanti anni di governi inconcludenti ai quali meritoriamente non abbiamo partecipato, riuscirà a vedere realizzata una riforma voluta dai cittadini e necessaria per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. Ho sempre creduto nell’autonomia e proprio la forte presenza di Fratelli d’Italia al governo rappresenterà l’elemento decisivo per realizzarla. Buon lavoro, quindi, al bravissimo collega Alberto Stefani, chiamato a presiedere la commissione, a cui offro la mia massima collaborazione per la riforma sull’autonomia, che è un impegno e un obiettivo di tutto il centrodestra". Lo dichiara il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.