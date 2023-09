Autonomia: Stefani (Lega), 'al via bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale'

Autonomia: Stefani (Lega), 'al via bicamerale per l'attuazione del ...

Autonomia: Stefani (Lega), 'al via bicamerale per l'attuazione del ...

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Con l'avvio della seduta istitutiva della commissione bicamerale, inizia un percorso importante per la piena attuazione del federalismo fiscale. Una strada intrapresa da tempo per rinnovare il Paese. Responsabilità, trasparenza, innovazione e decentramen...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Con l'avvio della seduta istitutiva della commissione bicamerale, inizia un percorso importante per la piena attuazione del federalismo fiscale. Una strada intrapresa da tempo per rinnovare il Paese. Responsabilità, trasparenza, innovazione e decentramento amministrativo: queste sono le parole d'ordine della Lega. Opereremo con responsabilità e nell'interesse di tutti, per migliorarsi in senso federale". Così il segretario della Lega in Veneto, Alberto Stefani, deputato e presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale.