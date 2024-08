Autonomia: Tajani, 'legge non in discussione ma tuteli tutti cittadini, Fi contro referendum'

Autonomia: Tajani, 'legge non in discussione ma tuteli tutti cittadini, ...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "L'Autonomia differenziata era nel programma di governo e noi lealmente l'abbiamo votata, però deve essere un'autonomia che garantisce tutti i cittadini italiani, dal nord al sud". "Siamo contro il referendum: la legge c'è già e non la mettiamo in discussione". Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani ai microfoni di 'Non stop news' su Rtl 102.5.