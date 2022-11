Autonomia: Zaia, 'Costituzione è federalista, chi lo contrasta è contro Carta'

Roma, 20 nov.

(Adnkronos) – "Don Sturzo, siciliano, nel '49, diceva sono unitario ma federalista impenitente. La Costituzione è autenticamente federalista, quindi chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione". Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca zaia, ospite di 'Che tempo che fa' su Raitre'.

"Se io fossi un governatore del Sud -ha aggiunto- chiederei l'autonomia, chiederei che le competenze dello Stato mi siano attribuite per dimostrare ai miei cittadini che sono più efficiente dello Stato nel gestirle.

Il vero tema non è dibattere sulla scuola per il sì o il no all'autonomia, ma capire che il nostro Paese può fare una scelta di modernità se sceglie il federalismo, che è previsto dalla Costituzione. Einaudi diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si aspetta ed è esattamente quello che noi dobbiamo fare".