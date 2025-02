Autonomia, Zaia: il Governo darà corso alla sentenza della Corte

Pordenone, 7 feb. (askanews) – “Siamo davanti a una Corte costituzionale autorevole che esprime nello specifico, nell’intimo diciamo della sua sentenza, i punti salienti”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di un incontro a Pordenone, a commento delle motivazioni della sentenza della Consulta sul referendum per l’autonomia. “Questi punti sono ben inquadrati e si dice che appunto il quesito referendario vien definito addirittura quesito oscuro, non chiaro, viene di fatto dichiarato inammissibile. Può anche confermare che la Corte costituzionale ha sostanzialmente accolto tutte le nostre osservazioni. Noi siamo l’unica regione che si è costituita in quel dibattito” ha aggiunto Zaia.

“Dal punto di vista legislativo immagino che il Governo darà corso alla sentenza assolutamente esecutiva della Corte, dall’altra non si farà più dal punto di vista sempre formale il referendum e per quel che ci riguarda si va avanti con la trattativa – ha sottolineato il presidente -. Le prime 9 materie possono già essere oggetto di trattativa, le altre 14 materie entro 24 mesi con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni”.