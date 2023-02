Autonomia: Zaia, 'riforma non lascerà indietro nessuno, centralismo è distruttivo'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "E' una giornata storica, non è la fine ma l'inizio di un percorso. Il mio plauso va al governo, al premier Giorgia, al ministro Calderoli e a tutto il governo, perché" il via libera al ddl sull'autonomia differenziata "non &egra...

(Adnkronos) – "E' una giornata storica, non è la fine ma l'inizio di un percorso. Il mio plauso va al governo, al premier Giorgia, al ministro Calderoli e a tutto il governo, perché" il via libera al ddl sull'autonomia differenziata "non è solo una grande riforma rispettosa della Carta, ma anche un gesto di grande coerenza e rispetto dell'elettorato". Lo dice all'Adnkronos il governatore del Veneto, esponente di primo piano della Lega, Luca Zaia, commentando a caldo il via libera del Cdm al disegno di legge sull'autonomia differenziata.

"E' una scelta di modernità, di efficienza e di responsabilità – si dice convinto Zaia – delle quali tutto il Paese gioverà. Il nostro modello non è un centralismo distruttivo, ma un federalismo inclusivo che non mina assolutamente l'unità" del Paese. La riforma "non lascia indietro nessuno, perché il centralismo è centrifugo e il federalismo è centripeto. Grandi paesi come la Germania e gli Usa, che hanno modelli federalisti maturi e importanti, vengono percepiti per la loro unità e coesione nazionale.

Adesso pancia a terra e lavoriamo per il bene dei cittadini".