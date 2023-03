Home > Askanews > Autonomia, Zangrillo: ddl Governo fa esaltare virtù delle Regioni Autonomia, Zangrillo: ddl Governo fa esaltare virtù delle Regioni

Genova, 17 mar. (askanews) – “Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge, che naturalmente dovrà essere discusso in Parlamento. Nessuno si è inventato niente, l’autonomia è prevista in Costituzione. Il desiderio è quello di dare la possibilità alle Regioni di esaltare le loro virtù e capacità e quindi delegare le materie per cui c’è la possibilità di fare meglio dello Stato centrale. Ne abbiamo 24, Regione per Regione, insieme allo Stato, si deciderà quali attribuire”. Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, parlando dell’ok del Cdm al Ddl sull’autonomia differenziata a margine delle celebrazioni per il 162esimo anniversario della proclamazione del Regno d’Italia al cimitero monumentale di Staglieno a Genova. “Auspico per le province un ritorno alla situazione pre Delrio – ha aggiunto Zangrillo – la legge Delrio ha mortificato le province e i fatti ci raccontano che è stata una soluzione infelice. Quindi io penso e spero che si possa tornare ad attribuire alla province delle deleghe che le consentano di giocare il loro ruolo, con il corollario che chi rappresenta quelle istituzioni sia votato dal popolo”.

Genova, 17 mar. (askanews) - "Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge, che naturalmente dovrà essere discusso in Parlamento. Nessuno si è inventato niente, l'autonomia è prevista in Costituzione. Il desiderio è quello di dare la possibilità alle Regioni di esaltare le ...