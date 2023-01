In provincia di Vicenza un uomo autorizzato per i cinghiali abbatte un cervo, cacciatore denunciato.

Da quanto si apprende le indagini della Polizia provinciale consentono di individuare un roanese responsabile del gesto. Secondo i media l’indagato possedeva l’autorizzazione per il controllo dei cinghiali di notte ma ha abbattuto un cervo. I media danno le iniziali del denunciato, N.Z.

Abbatte un cervo, cacciatore denunciato

La caccia al cervo non è illegale ma è severamente regolamentata e da questo punto di vista i capi da abbattere “vengono assegnati a cacciatori che ne fanno richiesta in base alla popolazione censita nella zona e al numero di capi in eccesso”, come illustra bene il Giornale di Vicenza.

E secondo la testata il denunciato in questione non aveva alcun capo assegnato.

Licenza per i cinghiali ma solo quella

Di contro l’uomo possedeva invece una regolare licenza di caccia ed un permesso per il controllo della popolazione dei cinghiali. Stando a quanto riferito però l’uomo, “approfittando del permesso accordatogli, avrebbe invece abbattuto un cervo e per giunta di notte, elemento questo di ulteriore aggravio normativo. Come si apprende la polizia provinciale si è attivata “su segnalazione” ed ha quindi accertato l’abbattimento: gli agenti hanno rinvenuto sul luogo il sangue dell’animale e sangue sul veicolo del roanese.

In casa di quest’ultimo è stato trovato in una cella frigorifera il corpo dell’animale abbattuto.