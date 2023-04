Autostrade: a Pasqua saranno in viaggio 15 milioni di italiani

Tolti 300 cantieri per un traffico regolare ed è stato inaugurato il primo Safety Point in collaborazione con la Polizia Stradale

Tolti 300 cantieri per un traffico regolare ed è stato inaugurato il primo Safety Point in collaborazione con la Polizia Stradale

Rimossi 300 cantieri

L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi ha fatto sapere che verranno rimossi quasi 300 cantieri della rete Aspi. Tomasi ha detto: “Stiamo lavorando molto sulla tecnologia. Oggi abbiamo sistemi in sperimentazione che ci permettono di fare una previsione sul traffico. Stiamo sviluppando sistemi di dialogo tra infrastruttura e veicolo. A giugno la prima sperimentazione con guida autonoma, senza pilota a bordo, su un tratto sperimentale del tratto Bologna – Firenze”.

Leggi anche Pasqua, Altroconsumo: “Fino a +316% in più per voli”

Safety Point sulle autostrade

I Safety Point installati sulle autostrade sono dei dispositivi utili per collegare in video e audio gli utenti con la Polizia Stradale per chiedere assistenza o soccorso in caso di necessità.

Per usare i Safety Point basterà un tocco sul display e gli automobilisti saranno collegati con la Polizia Stradale.

Il primo dispositivo sulla rete di autostrade in Italia è stato inaugurato nell’area di servizio Casilina est sulla A1 in territorio di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Il Safety Point è stato inaugurato da Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e da Lamberto Giannini, capo della Polizia.

Dispositivi per ridurre la mortalità

Giannini ha spiegato: “C’è stato un abbattimento dei dati mortalità legati agli incidenti. Dalla Polizia Stradale ci arrivano suggerimenti importanti per migliorare il nostro servizio, come nel caso dei Safety Points“.

Il dispositivo verrà installato in altri tre punti strategici prima dell’estate. Ne verrà messo uno Secchia Ovest (A1 – Modena), uno nelle aree di servizio di San Pelagio est (A13 – Padova) e un altro a La Pioppa Ovest (A14 – Bologna).

Ti potrebbe interessare Meteo Pasqua e Pasquetta: quali sono le previsioni in vista delle festività