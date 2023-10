Autostrade e Federico II Napoli: al via III edizione Sic Academy

Napoli, 26 ott. (askanews) – Autostrade per l’Italia rafforza la sua partnership con l’università Federico II. E’ stata presentata a Napoli la III edizione di “Sic Academy”: percorsi di alta formazione di professionisti esperti nella filiera dell’engineering and construction, nell’impiego di droni, stampanti 3D per le costruzioni, satelliti e fibra ottica per il monitoraggio delle infrastrutture. Quest’anno un importante elemento di novità: l’avvio di percorsi formativi specifici legati al mondo Engineering e Construction grazie al coinvolgimento di Amplia Infrastructures, e l’introduzione di moduli dedicati all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie.

Così Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l’Italia: “Abbiamo sottolineato il fatto che le persone sono al centro della nostra profonda trasformazione. Il gruppo Autostrade ha intrapreso questo percorso di cambiamento già da diverso tempo puntando sulle persone che sono al centro e anche moltissimo sulla competenza, facendo di quest’ultima, una delle cifre distintive del gruppo. E quindi per essere competenti ed essere riconosciuti come tali in quello che si fa bisogna investire in formazione. Abbiamo trovato qui nella Federico II un centro di eccellenza in ingegneria ed è per questo che l’abbiamo scelta come partner di riferimento per questa Academy”.

I corsi dell’Academy sostengono la creazione di una filiera integrata fra grandi imprese ed eccellenze universitarie, che apre al mondo delle costruzioni e dell’ingegneria per preparare gli studenti alle professioni del futuro.

Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia: “Ricordiamo che “l’Academy nasce nel dicembre 2020 e fu attivata per formare le competenze all’interno del gruppo. Un gruppo con competenze diverse come il mondo delle costruzioni e quello del digitale o come la gestione dei flussi di traffico e della sicurezza delle infrastrutture”.

Tra gli elementi di novità di questa III edizione vi è inoltre l’inizio di un percorso di collaborazione didattica tra le Academy già inserite e presenti nel territorio di Napoli.

Andrea Prota, Direttore del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura della Federico II e Coordinatore Didattico della SIC Academy: “Quest’anno c’è una enfasi forte perché queste infrastrutture non siano solo smart ma anche siano la parte costruttiva, cioè la parte di esecuzione dei cantieri sia smart sfruttando al meglio le tecnologie, sia quelle delle industrie, cioè l’industrializzazione dei processi produttivi e l’uso delle tecnologie digitali per rendere il cantiere non solo sicuro ma maggiormente efficace. Per questo ci sarà una prima esperienza di contaminazione tra i nostri studenti e quelli di altre due Academy: la Apple development Academy e la Cisco Academy”.

I corsi del nuovo anno accademico vedranno quest’anno la partecipazione di 36 studenti (18 giovani neolaureati e 18 dipendenti del Gruppo Aspi). I partecipanti hanno già sottoscritto un Patto di formazione e lavoro, che garantirà loro un assegno di studio per tutta la durata del percorso formativo e, in caso di superamento del corso, una proposta di assunzione, all’interno delle società del Gruppo.