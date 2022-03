Autostrade, inaugurata nuova strada comunale a Calenzano

Milano, 11 mar. (askanews) – Nell’ambito del progetto di potenziamento dell Autostrada del Sole, ha aperto al traffico la nuova strada comunale di Calenzano, in provincia di Firenze, realizzata da Autostrade per l’Italia, e che comprende la galleria del Colle, lunga 500 metri.

La nuova opera, del valore di 19 milioni di euro, è stata interamente realizzata da Pavimental, società del gruppo Autostrade per l Italia e si estende per 1 km e 100 metri.

Giovanni Scotto Lavina, project manager Grandi opere di Autostrade per l’Italia: “Il tempo di scavo della galleria è stato un tempo limitato a circa nove mesi. Tuttavia, per il completamento della viabilità, in particolar modo per quel che riguarda l’interoconnessione lato nord sulla viabilità provinciale si è dovuto attendere il parziale ripiegamento del cantiere della Madonna del Facchino, che è il parco che stiamo completando entro l’estate”.

La nuova strada è stata progettata con l’obiettivo di alleggerire il traffico cittadino, come alternativa all’attraversamento del centro urbano.

Riccardo Prestini, sindaco di Calenzano: “Opera molto importante, non solo per Calenzano, ma per tutta l area, perché diventa una variante che collega l Sp 8, quindi il nord, attraverso la galleria, il Comune di Sesto Fiorentino e quindi tutta la Piana”.

Il tunnel è costituito da un fornice unico ed è percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Salvatore Bordonaro, direttore di cantiere Pavimental: “Non abbiamo incontrato molte difficoltà. Ovviamente bisogna tenere in considerazione le condizioni climatiche invernali e la viabilità, che la strada provinciale presenta. Quindi ci siamo dovuti organizzare con i turni di notte e mitigare e mettere in collegamento le operazioni”.