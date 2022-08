Autostrade per l’Italia lancia Programma Mercury su innovazione

Rimini, 22 ago. (askanews) – Il ruolo che giocano le innovazioni tecnologiche in tema di sostenibilità delle infrastrutture e le nuove esperienze di mobilità. È questo il focus di Autostrade per l’Italia, presente con uno stand al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, visitato anche dal ministro Enrico Giovannini, che rilancia il tema invitando a trasformare la tecnologia in innovazione.

“Per portare il nostro mondo sul sentiero di sostenibilità non solo ambientale ma soprattutto ambientale servono alcuni fattori: la tecnologia è uno degli elementi indispensabili che però va trasformata in innovazione, in nuovi servizi, nuovi materiali, nuovo modo di concepire il nostro vivere, la nostra economia tra cui anche il tema della mobilità”: così il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, a margine del Meeting di Rimini, parlando di innovazione tecnologica, sostenibilità e mobilità.

“Il concetto di mobilità come servizio soprattutto per le città, per le aree urbane – ha detto il ministro – consente di integrare diversi sistemi di mobilità: dall’automobile all’autobus, al treno, alla bicicletta ma poi l’innovazione anche nelle lunghe percorrenze, la possibilità per i nuovi veicoli di dialogare con le infrastrutture. Vuol dire ridurre l’incidentalità, migliorare i consumi e ridurre l’impatto ambientale, vuol dire avere quelle infrastrutture che possono essere usate di più, in sicurezza, con impatto ambientale minore e a costi inferiori anche per l’utente”, ha concluso Giovannini.

Autostrade per l’Italia ha messo in campo il Programma Mercury per la costruzione di un grande polo.

Federico Di Gennaro, Direzione Studi e Strategie Autostrade per l’Italia: “Con il Programma Mercury il gruppo Autostrade per l’Italia sta lavorando alla costruzione di un grande polo per l’innovazione tecnologica, al fine di venire incontro alle esigenze di mobilità di chi viaggia, garantendo infrastrutture più sicure e partecipando, da protagonisti, alla rivoluzione apportata da decarbonizzazione, digitalizzazione e nuovi servizi di trasporto.

“Il programma contiene più di 60 progetti innovativi, quali ad esempio sistemi di connessione infrastruttura-veicolo e stazioni di ricarica elettrica ad alta potenza, tutti declinati secondo differenti cluster tematici. Attraverso le innovazioni messe a terra dal Programma Mercury, Autostrade per l’Italia può fungere da traino a livello nazionale e da modello a livello europeo, valorizzando le infrastrutture esistenti e portandole ad essere un riferimento all’avanguardia, sia a livello tecnologico che funzionale; sempre con l’obiettivo di assicurare a tutti un viaggio sicuro e confortevole”.