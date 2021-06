Autostrade: Prodi, 'ritorno a pubblico legato a scandalo, non si torna a Iri'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Nel caso dell'intervento pubblico su Autostrade ed ex-Ilva "è lo scandalo privato che ha portato in mano pubblica, non è un disegno politico. PErché se avesse funzionato Taranto e se avessero funzionato le autostrade sarebbero rimasti entrambi privati".

Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi a 'DiMartedì' su La7.

"Non si ritorna assolutamente all'Iri: la presenza pubblica non può essere di proprietà, ma di aiuto, di controllo, di animazione. E soprattutto di fronte alla fuga totale in mano straniera delle nostre grandi imprese, un minimo di controllo dell'italianità andrebbe fatto", osserva.