Autotrasporto, Grimaldi (Alis): "Mancano 30mila autisti in Italia e 500mila in Europa"

(Adnkronos) – ‘’Oggi mancano all’appello circa 30mila autisti in Italia e addirittura 500mila in Europa. Ma ancora una volta è proprio l’intermodalità ad essere la soluzione per la mancanza di figure professionali’’. Lo sottolinea il presidente di Alis, Guido Grimaldi, in occasione dell’assemblea.

''Per supportare e facilitare l vita quotidiana dei nostri imprenditori è fondamentale affrontare quello che forse è uno dei problemi che da sempre grava sul nostro Paese, ovvero l'eccesso di burocrazia e la necessità di una maggiore digitalizzazione dell'intero comparto logistico, partendo ad esempio dall'adozione del Cmr elettronico anche in Italia''.

''Semplificare significherebbe- ha aggiunto – infatti sfruttare finalmente le potenzialità, sino ad oggi inespresse -continua Grimaldi- delle Zone economiche speciali e delle Zone logistiche semplificate''.