Avanti un altro pure di sera sospeso: la decisione di Mediaset

Avanti un altro pure di sera sospeso: Paolo Bonolis e Luca Laurenti incassano la decisione di Mediaset.

Brutta sorpresa per i fan di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Avanti un altro pure di sera è stato sospeso. Il quiz show di Canale 5, ultimamente in scena sia nel preserale che in prima serata, è stato messo in panchina per volere di Mediaset.

Avanti un altro pure di sera sospeso

Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, Mediaset ha deciso di sospendere Avanti un altro pure di sera. Il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nelle ultime settimane, sta andando in scena con la consueta messa in onda preserale e con l’appuntamento speciale in prima serata. E’ stato proprio quest’ultimo ad aver avuto ascolti non proprio soddisfacenti. Pertanto, a partire da domenica 13 febbraio 2022, il game di Canale 5 verrà sospeso.

Le puntate che ancora non sono state trasmesse verranno mandate in onda prossimamente, ma Mediaset non ha ancora deciso una data ufficiale.

Cosa va in onda al posto di Avanti un altro pure di sera

Al posto di Avanti un altro pure di sera, il Biscione ha pensato di schierare una commedia da sempre molto apprezzata dai telespettatori. Stiamo parlando di Cado dalle nubi di Checco Zalone. Il film si andrà a scontrare con L’amica geniale 3 su Rai1 e Che tempo che fa su Rai3.

L’attore pugliese, in termini di ascolti, riuscirà ad avere la meglio? Molto probabilmente, vista la partenza tiepida della serie tv basata sui romanzi di Elena Ferrante, Checco riuscirà ad accaparrarsi una buona fetta di telespettatori.

Avanti un altro resta al suo posto

Mentre Avanti un altro pure di sera è stato sospeso, il format preserale continuerà a tenere compagnia ai fan. In questa fascia oraria, nonostante lo scontro di fuoco con L’eredità di Flavio Insinna, Paolo Bonolis e Luca Laurenti continuano ad ottenere ascolti ottimi.

Nella serata di martedì 8 febbraio 2022, ad esempio, Avanti un altro ha registrato prima 2.658.000 (16.90%), poi 4.080.000 (21.10%). L’Eredità, invece, 3.403.000 telespettatori (21.40% di share) nella prima parte e 4.842.000 con il 24.80% nella seconda. Al momento, Bonolis e Laurenti non hanno commentato la sospensione inflitta da Mediaset.