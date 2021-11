Terribile incidente in provincia di Avellino. Un'auto è finita fuori strada e sono morti due ragazzi di 19 e 30 anni che tornavano da una festa.

Avellino, auto esce fuori strada: morti due ragazzi di 19 e 30 anni

Terribile incidente in provincia di Avellino. Lo schianto è avvenuto nella notte sulla statale 90 delle Puglie, in provincia di Avellino. Purtroppo due ragazzi, di 19 e 30 anni, sono morti nell’incidente. Per cause ancora in fase di accertamento, l’automobile è finita improvvisamente fuori strada.

Avellino, auto esce fuori strada: i giovani tornavano da una festa

I due ragazzi erano entrambi di Montemiletto. Quando è avvenuto il terribile incidente, stavano rientrando da una festa a cui avevano partecipato nella serata di sabato.

Quando sono rimasti coinvolti nell’incidente erano sulla via del ritorno a casa, intorno alle 4.30 del mattino.

Avellino, auto esce fuori strada: tratto di strada chiuso

Dopo il terribile incidente in cui hanno perso la vita i due giovani, l’Anas ha chiuso temporaneamente il tratto in località Calore, nel comune di Mirabella Eclano. Qualche ora più tardi, dopo che sono stati effettuati tutti i rilievi del caso, il tratto è stato ufficialmente riaperto al traffico.