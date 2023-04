Avellino, donna accusa malore per strada e muore

Avellino in lutto. Nella mattinata di oggi, venerdì 28 aprile 2023, una donna di 70 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore improvviso.

I dettagli dell’accaduto

La terribile vicenda è accaduta in via Gioacchino Pedicini, nel rione San Tommaso: la donna 70enne stava facendo rientro a casa, quando da un momento all’altro ha iniziato a sentirsi male per strada. Era insieme a lei un familiare che ha assistito all’intera scena. Scattato l’allarme, sono prontamente intervenuti sul posto i sanitari con un’autoambulanza insieme alle volanti della Polizia di Stato. Al loro arrivo, purtroppo, per la donna non c’era più nulla da fare e non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Il corpo è stato subito liberato e consegnato ai familiari per permettere lo svolgimento del rito funebre.

Altra donna 70enne morta ad Avellino

Meno di una settimana fa, un’altra donna sempre di 70 anni ha perso la vita ad Avellino, ma in una dinamica diversa. La vittima è stata trovata morta all’interno della sua abitazione in via Morelli e Silvati. A rinvenire il cadavere sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, dopo aver ricevuto l’allarme da parte di parenti e vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.