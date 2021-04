Avellino, le scuole superiori rimangono in dad: il sindaco Festa: “Meglio aspettare ancora”

Da lunedì 19 aprile 2021 in classe solo alunni fino alla terza media.

Da lunedì 19 aprile 2019 la Campania tornerà zona arancione, dopo ben 6 settimane di zona rossa. Di base, ciò significa che le scuole superiori dovranno garantire l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca.

La restante parte si avvale della didattica a distanza ovviamente.

Ciò non accadrà, tuttavia, ad Avellino. Circa tre ore fa su una diretta Facebook di oggi, 17 aprile 2021, il sindaco Gianluca Festa ha annunciato che preferisce per il momento tenere ancora chiuse le scuole superiori in Irpinia.

Covid, scuole superiori ancora chiuse ad Avellino: l’annuncio in diretta Facebook del sindaco

Dunque, altri sette giorni ancora di dad per i ragazzi e professori delle scuole secondarie di secondo grado, che ad Avellino contano circa oltre ottomila studenti.

L’ordinanza di Festa sarà valida da lunedì 19 aprile a venerdì 24 aprile. É bene sottolineare che comunque lunedì 19 aprile torneranno in classe gli studenti di seconde e terze medie. La decisione presa dal primo cittadino sembra in realtà nata come una semplice misura cautelare, in quanto i dati del contagio da Covid ad Avellino sono buoni.

Lo stesso sindaco dice che: “Sto firmando l’ordinanza, che terrà ancora le scuole chiuse, solo le superiori, ad Avellino, per prudenza.

Il 70 per cento degli alunni viene dalla provincia, dove si registrano troppi e rischiosi cluster. Meglio aspettare ancora una settimana, poi valuteremo il da farsi. Fortunatamente e grazie al comportamento diligente e ossequioso delle regole anti contagioda covid di tutti ad Avellino la percentuale dei positivi si attesta sotto il sette per cento.“.

Nel corso della diretta Facebook il sindaco Festa ha anche sottolineato che, prima di prendere questa decisione si è confrontato con molti genitori: “Ho predisposto l’ordinanza che prevede il ritorno degli alunni a scuola fino alle terze medie. Per le superiori, ripeto, meglio aspettare un’altra settimana per evitare rischi. La maggioranza degli studenti arriva ad Avellino per andare a scuola da tutta la provincia, dove in tanti comuni si registrano contagi a raffica. Per questo motivo valuteremo tra sette giorni se predisporre il rientro contingentato, secondo le regole predisposte dal Governo, degli studenti di licei e istituti delle scuole secondarie di secondo grado“.