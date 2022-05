Un uomo ha colpito la moglie con una forte testata, facendole saltare due denti, per poi fuggire. Il fatto è accaduto ad Avellino.

Avellino, prende a testate la moglie e le fa saltare due denti, poi fugge

In questo momento un uomo di Avellino risulta ricercato. È scappato ed è riuscito a far perdere le sue tracce dopo aver violentemente colpito la moglie con una testata, facendole saltare due denti dalla bocca. La donna è stata portata in ospedale. L’aggressione è avvenuta in corso Vittorio Emanuele ad Avellino e per il momento i motivi sono ancora del tutto sconosciuti. Secondo quanto riportato, la terribile violenza sarebbe stata scatenata da futili motivi.

Ci sono diversi testimoni che si trovavano in strada e hanno assistito alla scena. Alcune persone sono scappate per la paura.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto intorno alle 20 in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, via chiusa al traffico conosciuta per essere il centro della movida e la via dello shopping. La coppia, di origine ucraina, stava passeggiando quando, improvvisamente, l’uomo ha tirato una violenta testata alla moglie.

Le sue grida di dolore hanno spaventato le persone presenti. Alcune sono scappate, mentre altre hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata un’ambulanza, che ha portato la donna all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. L’uomo è riuscito a far perdere le sue tracce ed ora risulta ricercato.